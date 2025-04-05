В «Зарядье» выступил Бангкокский королевский симфонический оркестр

В Москве выступил Бангкокский королевский симфонический оркестр. Мероприятие в концертном зале «Зарядье» стало кульминацией «перекрестного» Года культурных обменов и туризма между Россией и Таиландом, сообщает ТАСС.
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