Воздушный первопроходец: мертвая петля и другие подвиги Нестерова

Материал опубликован в августовском номере журнала Никиты Михалкова «Свой». Этот необыкновенный человек остался в истории как представитель великих первопроходцев, тянувших за собой целые отрасли науки и техники, внесших огромный вклад в развитие военного дела и гражданского производства, этики и философии индустриальной эры.