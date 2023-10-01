Воздушный первопроходец: мертвая петля и другие подвиги Нестерова

Материал опубликован в августовском номере журнала Никиты Михалкова «Свой». Этот необыкновенный человек остался в истории как представитель великих первопроходцев, тянувших за собой целые отрасли науки и техники, внесших огромный вклад в развитие военного дела и гражданского производства, этики и философии индустриальной эры.
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