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Посол Антонов: возмущение США сотрудничеством РФ и Белоруссии не выдерживает критики

Посол Антонов: возмущение США сотрудничеством РФ и Белоруссии не выдерживает критики

Сотрудничество России и Белоруссии в военно-ядерной сфере направлено на защиту в условиях тотальной гибридной войны, а возмущение администрации США по этому поводу лицемерно и не выдерживает критики.

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