Сорокин пропустил 5 шайб от «Аризоны», отразив 24 броска из 29. Поражение стало 5-м подряд

Илья Сорокин пропустил 5 шайб от «Аризоны», отразив 24 броска из 29. «Айлендерс» проиграли «Койотис» (4:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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