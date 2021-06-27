В чьи территориальные воды на самом деле заходил британский эсминец?

Русская веснаПолитикаВ чьи территориальные воды на самом деле заходил британский эсминец? Авторы популярного Telegram-канала «Кремлёвская прачка» делают забавные юридические выводы по ситуации вокруг Крыма.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNikolai BaranixinОтлично, автор! Молодец! И чуть-чуть добавлю: согласно международному морскому праву, если прибрежное государство объявляет ширину своих территориальных вод, то подразумевается, что указанное государство способно осуществлять полный контроль над этими водами, и, в случае необходимости - защищать их. Что Россия и доказала в недавнем инциденте.ВЧВладимир ЧернышовБольше понравилось другое заявление. "Это территориальные воды Украины и мы имеем полное право в них заходить". :-) Я что-то пропустил? Украина - колония Великобритании?Комментировать
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