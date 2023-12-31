Ученые в ЯНАО исследовали влияние оленьих пастбищ на северные почвы

Ямальские ученые продолжают изучать особенности поведения вечной мерзлоты. В этот раз площадкой для экспериментов стал карбоновый полигон, а его участниками — северные олени, рассказали в департаменте внешних связей ЯНАО.
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