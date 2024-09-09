5-й класс пожарной опасности установлен на территории Брянска

По информации, предоставленной Брянским центром гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС) — филиалом ФГБУ «Центрально-Чернозёмное УГМС», на территории города Брянска зафиксирован 5-й класс пожарной опасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии