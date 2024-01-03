«Ракеты прилетают куда надо»: Российский эксперт опроверг заявления Киева об отсутствии попаданий в промышленные объекты

Киевский режим пытается заявлять о якобы поражении практически всех запущенных российских ракет, но даже украинские ресурсы из числа адекватных заявляют о поражении промышленных объектов, производящих военную продукцию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии