В январе этого года почти 200 тысяч туристов планируют отдых в Крыму

Крымский полуостров, известный своими живописными пейзажами, историческими достопримечательностями и лечебными курортами, продолжает привлекать туристов со всей России, несмотря на транспортные проблемы, сообщает Глава Крыма Сергей Аксёнов в своём официальном Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии