Что в России происходит с городским электротранспортом

Общественный транспорт в России ежегодно перевозит более 10 млрд. человек. Для того, чтобы поездки пассажиров становились комфортнее, в стране постоянно идет работа по модернизации подвижного состава с опорой на отечественные разработки.
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