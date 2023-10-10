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Залужный заявил, что Байден начал военную поддержку Украины из-за влияния Милли — кто виноват в помощи ВСУ

Залужный заявил, что Байден начал военную поддержку Украины из-за влияния Милли — кто виноват в помощи ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что на решение президента США Джо Байдена о предоставлении военной помощи Украине в ходе российской спецоперации оказал влияние бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

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