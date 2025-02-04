Японский ритейлер RTX 50 извинился за беспорядки, вызванные лотереей: толпа привела к травмам и повредила расположенный неподалеку детский сад

Владелец компьютерного магазина в Акихабаре (Токио), который проводил лотерею по продаже RTX 50, принес свои извинения покупателям, соседям и всем остальным, кто оказался вовлечен в хаос на прошлой неделе.
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