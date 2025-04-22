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Нетаньяху пообещал «решительный ответ» на атаки хуситов

Нетаньяху пообещал «решительный ответ» на атаки хуситов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своей речи в понедельник пообещал дать «решительный ответ» движению «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене, которое с начала войны в Газе в октябре 2023 года неоднократно запускало ракеты и беспилотники по Израилю.

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