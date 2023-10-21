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III СТОЛЫПИН-ФОРУМ

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Николай Мамулат провел круглый стол по обсуждению итогов Индекса административного давления

19 октября 2023 года по инициативе Уполномоченного по защите прав предпринимателей Николая Мамулата был организован круглый стол по обсуждению итогов Индекса административного давления при участии представителей Минэкономразвития, прокуратуры, контрольно-надзорных органов.

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