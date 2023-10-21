Николай Мамулат провел круглый стол по обсуждению итогов Индекса административного давления

19 октября 2023 года по инициативе Уполномоченного по защите прав предпринимателей Николая Мамулата был организован круглый стол по обсуждению итогов Индекса административного давления при участии представителей Минэкономразвития, прокуратуры, контрольно-надзорных органов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии