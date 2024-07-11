ЦБ добавил новые пункты в перечень признаков мошеннических операций

Приказ ЦБ вступит в силу с 25 июля. Согласно ему, автоматически приостановятся платежи на счета с историей мошенничества, если возбуждено уголовное дело в отношении получателя средств, а также если сторонние организации, в основном операторы связи, сообщили банкам, что пользователь ранее замечен в мошеннических операциях Банк России добавил три пункта в перечень признаков мошеннических операций.