Некоторые афоризмы Путина оказались пророческими

Людмила Феденюк Он будет,а вот будет ли Тания Еременко ему как то все равно...

Борис Иванович Назаров Господа ! Пчечатление складывается ,словно Наше руковдство ждёт на Украине восстание .и что Украинский народ подняв восстание .и уничтожен фашисткую хунту и соединиться с Россией .как было в Советские годы !! Борис