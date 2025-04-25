Минутка совпадений.Третьего дня я прочитала в этих ваших интернетах следующее:МОСКВА, 21 апр - РИА Новости.
Некоторые афоризмы Путина оказались пророческими
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Людмила Феденюк
Он будет,а вот будет ли Тания Еременко ему как то все равно...
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9 час.
Борис Иванович Назаров
Господа ! Пчечатление складывается ,словно Наше руковдство ждёт на Украине восстание .и что Украинский народ подняв восстание .и уничтожен фашисткую хунту и соединиться с Россией .как было в Советские годы !! Борис
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9 час.
Tania Еременко
Людмила, у вас тоже фамилия от наших соседей. А у меня... другая - русская-прерусская. Но не хочется светиться, так как она многим знакома.)))
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5 час.
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