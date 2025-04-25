Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Некоторые афоризмы Путина оказались пророческими

Некоторые афоризмы Путина оказались пророческими

Минутка    совпадений.Третьего  дня  я  прочитала в   этих  ваших  интернетах  следующее:МОСКВА, 21 апр - РИА Новости.

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Комментарии
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Людмила Феденюк
Он будет,а вот будет ли  Тания Еременко ему как то все равно...
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9 час.
Борис Иванович Назаров
Господа ! Пчечатление складывается ,словно Наше руковдство ждёт на Украине восстание .и что Украинский народ подняв восстание .и уничтожен фашисткую хунту и соединиться с Россией .как было в Советские годы !!  Борис
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9 час.
Tania Еременко
Людмила, у вас тоже фамилия от наших соседей.  А у меня... другая - русская-прерусская. Но не хочется светиться, так как она многим знакома.)))
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5 час.
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