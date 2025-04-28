Майские праздники: двойная оплата и права работников уточнила Марина Лопатина

Эксперт РАНХиГС Марина Лопатина рассказала о правилах оплаты труда в майские праздники в России. Согласно Трудовому кодексу, работа в эти дни оценивается вдвойне, с возможностью выбора между повышенной оплатой и дополнительным выходным.