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Царьград

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Дмитрий Хрулёв советует запрашивать у продавцов справки из диспансеров

Дмитрий Хрулёв советует запрашивать у продавцов справки из диспансеров

Вице-президент Международной ассоциации медиаторов Дмитрий Хрулёв рекомендовал покупателям квартир запрашивать у продавцов справки из психоневрологического и наркологического диспансеров для минимизации рисков обжалования сделок.

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