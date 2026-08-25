Дмитрий Хрулёв советует запрашивать у продавцов справки из диспансеров

Вице-президент Международной ассоциации медиаторов Дмитрий Хрулёв рекомендовал покупателям квартир запрашивать у продавцов справки из психоневрологического и наркологического диспансеров для минимизации рисков обжалования сделок.
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