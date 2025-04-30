Последний выехавший из курского села житель описал обстановку там фразой «сплошной пепел»

Последний выехавший из курского села Горналь житель описал обстановку там фразой «сплошной пепел». По его словам, за время оккупации Вооруженных сил Украины (ВСУ) от населенного пункта почти ничего не осталось, передает ТАСС.
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