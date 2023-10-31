Первая часть тутВо вторых строках своего письма, разлюбезная Катерина Матфейна…Ко второй части я более системно и последовательно подошёл.
Краткий Курс Имперского Строительства (ККИС)-2
Комментарии
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Т
Тамара
А за ней и в нашей стране, и в других ДУМАЮЩИХ странах как-нибудь вычистить этих англосаксонских ЛИЗОБЛЮДОВ!!!
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2 д.
VG
Vasily Golov
Британская империя богатела за счет Азии.Испанская и Португальская за счет Латинской Америки.Российская империя на новых территориях строила новое производство Якутам алмазы,Северным народам нефть и газ,Закавказью привилегии,чтобы хорошо жили. Америка стала процветать за счет мигрантов и доллара.Технологии от мигрантов и за ними богатства.Доллар в кредит- ярмо-удавка на шее развивающегося государства.считай,что новый вид колонии.Молчат колонии.Слушаются колонизаторов.Доллар полюбили все.Сами одели петли на шею.Своя власть виновна в любви в доллару.Без него не поедешь за границу.Так хочется посмотреть Мир!
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2 д.
алекс кузь
Наконец то, пошло развитие научной теории марксизма- ленинизма. Оплата за госуд подвиги гражданам должна производится в долях, как ранее: наделением фамильных земельных наделов, пакетами акций, освобождением от налогов и пр. Если Китай осмыслить внедрение социализма в каждую семью, там не будет трагедии СССР.
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2 д.
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