Краткий Курс Имперского Строительства (ККИС)-2

Т Тамара А за ней и в нашей стране, и в других ДУМАЮЩИХ странах как-нибудь вычистить этих англосаксонских ЛИЗОБЛЮДОВ!!!

VG Vasily Golov Британская империя богатела за счет Азии.Испанская и Португальская за счет Латинской Америки.Российская империя на новых территориях строила новое производство Якутам алмазы,Северным народам нефть и газ,Закавказью привилегии,чтобы хорошо жили. Америка стала процветать за счет мигрантов и доллара.Технологии от мигрантов и за ними богатства.Доллар в кредит- ярмо-удавка на шее развивающегося государства.считай,что новый вид колонии.Молчат колонии.Слушаются колонизаторов.Доллар полюбили все.Сами одели петли на шею.Своя власть виновна в любви в доллару.Без него не поедешь за границу.Так хочется посмотреть Мир!