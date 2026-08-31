«Зелёные береты» США обучают польский спецназ по опыту войны на Украине — AP

Силы спецназначения армии США — «зелёные береты» — впервые начали обучать польский спецназ применению дронов по опыту войны на Украине, сообщает AP.
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