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Психолог Сухинин: скроллинг с утра наносит больший вред, чем недосып

Психолог Сухинин: скроллинг с утра наносит больший вред, чем недосып

Привычка с утра скроллить ленту в телефоне – одна из самых вредных для здоровья. С точки зрения последствий это хуже, чем потеря двух часов ночного сна, предупредил в беседе с 360.

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