Александр Роджерс: Как потомки древлян до сих пор мстят русским

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯПолитикаАлександр Роджерс: Как потомки древлян до сих пор мстят русским Некоторые люди считают, что прошлое не имеет значения и не оказывает влияния на наше сегодняшнее бытие.Вернуться к статье103НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNNataРано выпустили автора из больнички . Все смешалось у него в голове - кони, время, люди, события.SSoberingУ вас проблема с пониманием фельетонов? Александром всё понятно написано. Он один из очень малого количества грамотных журналистов. Ну а если у вас ненависть к России, то это уже другое дело.NNataДурак вы и мысли у вас такие же.Johann H246fnerА ты щас всё ещё там???NNataЯ то дома, а что вы имеете ввиду под "там" - это чисто ваше место.SSoberingНу здрасьте! А как мне вас тогда обозвать? Вы же ляпнули по безграмотности своей то, в чём наглухо не разбираетесь. Ну тогда и вы дурочка. Что мне ещё ответить?SSoberingТы бы хоть объяснила своё мнение. Но нет. Как ты, без объяснений, поступают те, у кого мозги не могут постичь всем понятные вещи!SSoberingОна дома, да вот у неё "дома" ничего нет. И она не догадываетсяВладислав ВладиславАвтор опять все в кучу свалил. Когда были древляне, не было ни русских, ни украинцев, а гены древлян растворились в крови и русских и украинцев (уже позднее). Старообрядцы сыграли роль в победе революции ? Так все сыграли ... И Красные казаки, и чехи, и латыши. Подавляющему же большинству старообрядцев было нужно, чтобы дети были сыты и обучены, чтобы мир был. А раз царь им это не дал, а дала Советская власть ... то чего вы хотите ?SSoberingОн не сваливал, он описывал перлы хохлов. Как есть факт присутствия ранее племён укров или ункран, описанных Мавром Орбини в 1601 году. А хохлы себя причислили к конкретным выходцам от ункран, отбрасывая русских как потомков. А вообще по исследованиям многочисленных свидетельств и древних летописей, Мавро Орбини выяснил, что "....из славянского племени вышли многие народы, такие как славяне вандалы, бургунды, готы, остготы, вестготы, гепиды, геты, аланы, верлы, или герулы, авары, скирры, гирры, меланхлены, бастарны, певкины, даки, шведы, норманны, фенны, или финны, укры, или ункраны, маркоманы, квады, фракийцы и иллирийцы. Были также и венеды, или генеты, занявшие побережье Балтийского моря, и делившиеся на многие племена, а именно на поморян, вильцев, ран, варнавов, бодричей, полабов, вагров, глинян, доленчан, ратарей, или рядуров, черезпенян, хижан, герулов, или гельвельдов, любушан, вилинов, стодорян, брежан и многих других, о которых можно прочесть у пресвитера Гельмольда. Все они были одного и того же славянского племени, как будет видно из дальнейшего. Чтобы довести свой труд до большего совершенства, я не пренебрег ничем: несколько раз объехал Италию с целью просмотра библиотек в поисках необходимых книг, большинство из которых я обнаружил в Пезаро в библиотеке светлейшего синьора герцога Урбинского"....Комментировать
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