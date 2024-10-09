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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Управленцы НБА считают, что Яннис Адетокумбо и Джимми Батлер являются кандидатами на следующий громкий обмен

Управленцы НБА рассказали инсайдеру Марку Стейну, что считают Янниса Адетокумбо («Милуоки») и Джимми Батлера («Майами») кандидатами на следующий громкий обмен.

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