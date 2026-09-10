Metro новости
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Metro новости

71 977 подписчиков

Движение транспорта по Боровой улице в Петербурге закроют и ограничат с 12 сентября

Движение транспорта по Боровой улице в Петербурге закроют и ограничат с 12 сентября

Как сообщили 10 сентября в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), с 12 по 17 сентября из-за строительства инженерных сетей: будет сложно проехать по Боровой улице в поселке Стрельна от улицы Дружбы до Заводской улицы; закроют движение транспорта по Боровой улице от улицы Дружбы до дома 21 литера Б по улице Коммуны в направлении к Заводской улице.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым