Движение транспорта по Боровой улице в Петербурге закроют и ограничат с 12 сентября

Как сообщили 10 сентября в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), с 12 по 17 сентября из-за строительства инженерных сетей: будет сложно проехать по Боровой улице в поселке Стрельна от улицы Дружбы до Заводской улицы; закроют движение транспорта по Боровой улице от улицы Дружбы до дома 21 литера Б по улице Коммуны в направлении к Заводской улице.
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