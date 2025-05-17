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Росстандарт намерен создать ГОСТ халяльных туристических услуг

Росстандарт намерен создать ГОСТ халяльных туристических услуг

Росстандарт намерен разработать ГОСТ для халяльных туристических услуг. Об этом рассказал глава Росстандарта Антон Шалаев в интервьюТАСС на полях международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum".

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