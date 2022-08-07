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София Ротару рассказала о своем местонахождении впервые за полгода

София Ротару рассказала о своем местонахождении впервые за полгода

globallookpress/Grigirii Goryachev Певица София Ротару в день своего 75-летия обратилась к поклонникам впервые за несколько месяцев молчания.

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