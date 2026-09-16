Saudi Coalition Intercepts Drone Headed Toward Mecca Update(2145ET): Drone attack on Mecca from unknown location being reported overnight, though the Saudi coalition has been prompted to blame Yemen's Shia Houthis: Saudi Arabia and the Organisation of Islamic Cooperation have condemned what they described as a “heinous” Houthi attack targeting Mecca.
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