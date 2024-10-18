Медведев: Это не «план победы», а просто план для победы

Зампред Совбеза РФ раскритиковал представленный Зеленским «план победы»Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что «план победы» Зеленского является просто планом для победы.
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