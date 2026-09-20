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«Ливерпуль» сыграет в гостях с «Борнмутом» в 5-м туре АПЛ. Начало матча – в 16:00

« Ливерпуль » сыграет в гостях с « Борнмутом » в 5-м туре АПЛ. Матч пройдет на «Вайталити Стэдиум». Начало – в 16:00 по московскому времени.

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