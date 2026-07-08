Погода устроила «качели» в Татарстане: дожди, грозы и жара сменяют друг друга

Вновь — опасно на улице из-за погоды: синоптики предупреждают о дожде с грозами и порывистым ветром. Сегодня осадки хоть и были кратковременными, но всё же след оставили — в виде затопленных улиц, сорванных облицовок балконов.
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