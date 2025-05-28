Десять котельных Челябинска отключат подачу горячей воды горожанам

Десять котельных Челябинска проведут опрессовку в июне. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, подготовлен график проведения гидравлических испытаний в домах, обслуживаемых локальными источниками теплоснабжения.
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