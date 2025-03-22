Не только спиртное: какие еще продукты могут показать промилле при проверке на алкоголь

Каждый автомобилист знает о том, что садиться за руль пьяным категорически запрещено. Во-первых, таким недобросовестным поведением автомобилист подставляет под удар как многочисленных коллег по автомобильному движению, так и пешеходов.
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