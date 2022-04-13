Происшествия

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Председатель СК России поручил установить обстоятельства возможного применения украинскими военными отравляющих веществ

Председатель СК России поручил установить обстоятельства возможного применения украинскими военными отравляющих веществ

Председатель Следственного комитета России поручил установить обстоятельства возможного применения украинскими военными отравляющих веществ при помощи беспилотных летательных аппаратов.

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