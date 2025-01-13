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Царьград

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Недовольных наёмниками солдат ВСУ отправили под артудар: Инцидент в Курской области

Недовольных наёмниками солдат ВСУ отправили под артудар: Инцидент в Курской области

Стало известно о конфликте между украинскими штурмовиками и колумбийскими наёмниками.Колумбийские наёмники и украинские солдаты из 95-й штурмовой бригады, что нынче орудуют в Курской области, поссорились.

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