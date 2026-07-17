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Расплата за чувства: как отказ всесильному режиссеру и тайный роман разрушили жизнь актрисы Людмилы Марченко

Расплата за чувства: как отказ всесильному режиссеру и тайный роман разрушили жизнь актрисы Людмилы Марченко

В 1960-е годы Людмилу Марченко называли советской Одри Хепберн, проча ей великое будущее. Однако ее карьера и личная жизнь оказались разрушены после того, как молодая актриса отвергла покровительство всесильного директора «Мосфильма» Ивана Пырьева ради тайного романа с женатым актером Олегом Стриженовым.

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