Расплата за чувства: как отказ всесильному режиссеру и тайный роман разрушили жизнь актрисы Людмилы Марченко

В 1960-е годы Людмилу Марченко называли советской Одри Хепберн, проча ей великое будущее. Однако ее карьера и личная жизнь оказались разрушены после того, как молодая актриса отвергла покровительство всесильного директора «Мосфильма» Ивана Пырьева ради тайного романа с женатым актером Олегом Стриженовым.