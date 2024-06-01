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ЮФЛ. 10-я неделя. «Бирмингем» сыграет с «Мичиганом», «Сент-Луис» встретится с «Сан-Антонио» и другие матчи

ЮФЛ (United Football League) Сезон-2024 10-я неделя 1 июня Бирмингем – Мичиган – 19:00 Сент-Луис – Сан-Антонио – 23:00 2 июня Вашингтон – Арлингтон – 19:00 3 июня Мемфис – Хьюстон – 2:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала – московское.

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