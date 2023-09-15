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Тухель о 2:2 с «Байером»: «Бавария» могла все решать за первые 20 минут. В конце показалось, что мы нанесли лаки-панч, но затем было принято непростое решение о пенальти»

Тухель о 2:2 с «Байером»: «Бавария» могла все решать за первые 20 минут. В конце показалось, что мы нанесли лаки-панч, но затем было принято непростое решение о пенальти»

«Мы хорошо провели 20 минут и могли все решить, но затем совершенно ни с того ни с сего у нас случились плохие 20 минут.

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