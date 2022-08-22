Военное обозрение

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БТР Б-10 «Курганец-25». Впервые на выставке

БТР Б-10 «Курганец-25». Впервые на выставке

Первый показ БТР "Курганец-25" на параде в 2015 г. Приближается к завершению разработка перспективной унифицированной гусеничной платформы среднего класса «Курганец-25».

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