"Мы с семьёй решили": Овечкин объяснил свой уход из НХЛ

Сезон-2026/27 станет последним для него в Национальной хоккейной лиге. А дальше — возвращение в Россию? Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин официально сообщил, что нынешний сезон станет для него последним в Национальной хоккейной лиге.