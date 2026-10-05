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Царьград

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"Мы с семьёй решили": Овечкин объяснил свой уход из НХЛ

"Мы с семьёй решили": Овечкин объяснил свой уход из НХЛ

Сезон-2026/27 станет последним для него в Национальной хоккейной лиге. А дальше — возвращение в Россию? Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин официально сообщил, что нынешний сезон станет для него последним в Национальной хоккейной лиге.

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