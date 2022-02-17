Власти собираются признать информацию о чайлдфри и радикальном феминизме запрещенной

Как сообщает РИА Новости, такой контент можно будет блокировать без решения суда. В перечень войдут упоминание романтизации «террористов, преступников, маньяков, убийц», «убийства нерожденных детей: в том числе на больших сроках беременности».
Как сообщает РИА Новости, такой контент можно будет блокировать без решения суда. В перечень войдут упоминание романтизации «террористов, преступников, маньяков, убийц», «убийства нерожденных детей: в том числе на больших сроках беременности».
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