31 августа в четырех районах Сахалина ожидаются сильные дожди

Сильный дождь ожидает жителей четырех районов Сахалинской области 31 августа. По данным регионального агентства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и безопасности, сильные осадки выпадут на Курильский и Южно-Курильский городские округа, где за 12 часов может выпасть более 50 миллиметров осадков.