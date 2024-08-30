31 августа в четырех районах Сахалина ожидаются сильные дожди

Сильный дождь ожидает жителей четырех районов Сахалинской области 31 августа. По данным регионального агентства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и безопасности, сильные осадки выпадут на Курильский и Южно-Курильский городские округа, где за 12 часов может выпасть более 50 миллиметров осадков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии