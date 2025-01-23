Трамп подписал указ о признании йеменских хуситов террористической организацией

Трамп запустил процесс признания йеменских хуситов террористической организацией Президент США Дональд Трамп подписал указ, который запускает процесс правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов) иностранной террористической организацией, сообщает РИА Новости.
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