В Библиотеке иностранной литературы проходит «Фестиваль сербской культуры»

С 1 по 31 октября в Библиотеке иностранной литературы имени М.И. Рудомино проходит «Фестиваль сербской культуры».
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