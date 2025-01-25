Главе СК России доложат о ходе расследования уголовного дела по факту нападения собаки на ребенка в Сахалинской области

В социальных медиа сообщается, что в поселке Чапланово Холмского района собака напала на несовершеннолетнего мальчика, в результате чего ему были причинены телесные повреждения и понадобилась медицинская помощь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии