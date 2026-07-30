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ФедералПресс

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Мэр свердловского города ушел в отставку после смерча

Мэр свердловского города ушел в отставку после смерча

КУШВА, 30 июля, ФедералПресс. Мэр Кушвы Михаил Слепухин ушел в отставку по собственному желанию. Недавно город получил федеральную известность после разрушительного смерча и последовавшего за этим паводка.

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