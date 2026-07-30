Мэр свердловского города ушел в отставку после смерча

КУШВА, 30 июля, ФедералПресс. Мэр Кушвы Михаил Слепухин ушел в отставку по собственному желанию. Недавно город получил федеральную известность после разрушительного смерча и последовавшего за этим паводка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии