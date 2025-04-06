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Орловцы смогут купить пасхальный декор на особенной ярмарке

Орловцы смогут купить пасхальный декор на особенной ярмарке

В преддверии светлого праздника Пасхи, который в этом году отмечается 20 апреля, в Орле пройдёт ярмарка «Кладенец», на которой желающие смогут купить сувениры, пасхальный декор и лакомства для праздничного застолья.

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