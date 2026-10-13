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«Я так сто раз делал»: 39 рабочих, которые спорят с гравитацией

«Я так сто раз делал»: 39 рабочих, которые спорят с гравитацией

Каска, страховочный трос, защитные очки — правила охраны труда пишут не от скуки. Почти за каждым пунктом стоит чья-то травма.

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