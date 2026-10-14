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ЕС сможет заменить часть услуг Starlink для Украины только к 2029 году

ЕС сможет заменить часть услуг Starlink для Украины только к 2029 году

Представитель Европейской комиссии Тома Ренье сообщил, что Европейский союз сможет заменить часть услуг Starlink для Украины только к 2029 году.

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