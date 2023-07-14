Tuning Open Fest 2023: пляжная вечерника для ценителей тюнинга

В Подмосковье пройдет ежегодный фестиваль автотюнинга Tuning Open Fest. Формат пляжной вечеринки и уникальная экспозиция должны привлечь более 2000 гостей, поэтому внимание организаторв уделят не только развлекательной программе, но и безопасности.